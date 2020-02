Pokłócili się o Katalonię podczas debaty o Polsce. "Polacy mogą zadać pytanie: co z Hiszpanią?"

Puigdemont o "stosowaniu podwójnych standardów przez Unię Europejską"

Carles Puigdemont, który jako przewodniczący katalońskiego rządu przeprowadził w 2017 roku nieuznawane przez władze Hiszpanii referendum i deklarację niepodległości Katalonii, wyraził opinię, że "jeśli w części Unii Europejskiej nie ma poszanowania prawa, to wpływa to na całą Unię". - Problem polega też na stosowaniu podwójnych standardów przez Unię Europejską, która działa tak albo inaczej w zależności od kraju - powiedział.

Na słowa Puigdemonta zareagował hiszpański europoseł Domenec Ruiz Devesa. - Na jakiej podstawie uważa pan, że będzie nam dawał lekcję na temat praworządności w tej izbie? Jako przewodniczący rządu Katalonii, gdy ogłaszał pan jednostronnie niezależność, to był akt praworządności? Przecież to podeptało hiszpańską konstytucję i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego – argumentował - To, co pan robił, nie odpowiada zupełnie temu, co pan mówi – dodał.