List do Von der Leyen. "UE i kraje członkowskie muszą robić więcej"

"Europa będzie bezpieczna tak długo, jak długo bezpieczne jest niebo nad nią" - napisali w liście do szefowej Komisji Europejskiej premierzy Polski i Grecji. Donald Tusk i Kyriakos Mitsotakis przekonują, że potrzebują tarczy obrony powietrznej.

Premier Donald Tusk wspólnie z szefem greckiego rządu Kyriakosem Mitsotakisem wysłał w czwartek list do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, w którym zaapelował o utworzenie tarczy obrony powietrznej - ustaliła Polska Agencja Prasowa. Wystosowanie takiej korespondencji szef rządu zapowiadał już w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24 oraz na wtorkowej konferencji prasowej .

List do szefowej Komisji Europejskiej

"Europa będzie bezpieczna tak długo, jak długo bezpieczne jest niebo nad nią" - napisali Tusk i Mitsotakis w liście, do którego dotarła PAP. Dlatego też - ich zdaniem - Europa potrzebuje nowego flagowego programu europejskiej tarczy obrony powietrznej. W jego ramach UE zbudowałaby kompleksowy system obrony powietrznej chroniący Unię przed "wszystkimi nadchodzącymi zagrożeniami", takimi jak samoloty, rakiety i drony. Obaj przywódcy zaapelowali o dyskusję na ten temat na szczycie w czerwcu.

Jednocześnie obaj szefowie rządów oczekują na szybkie postępy w pracach nad zaproponowanymi niedawno przez KE inicjatywami: strategii na rzecz europejskiego przemysłu obronnego i wcielającego ją w życie programu (przewiduje on m.in. przeznaczenie 1,5 miliarda euro na projekty obronne z budżetu Unii). Czekają również na przygotowywany przez KE raport na temat możliwych opcji dalszego finansowania projektów obronnych.

"Zasady prawa międzynarodowego są podawane w wątpliwość"

Jak napisali w liście do szefowej KE premierzy Polski i Grecji, tarcza wzmocni europejską zdolność odstraszania i ogólne zdolności obronne Wspólnoty. Program - zdaniem Tuska i Mitsotakisa - zachęci także europejski przemysł obronny do opracowania najnowocześniejszych technologii i stania się światowym liderem w tej dziedzinie. "To będzie katalizator, który pozwoli Europie na dalszą modernizację jej przemysłu obronnego i bezpieczeństwa" - czytamy w dokumencie.