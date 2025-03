Europa coraz bardziej zależna od amerykańskiej broni

Wielkość importu broni do Europy w latach 2020-2024 wzrosła o 155 procent, a za coraz większą część tych dostaw odpowiadają Stany Zjednoczone – wynika z najnowszego raportu Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI).

Import broni przez państwa europejskie w latach 2020-2024 wzrósł o 155 procent (był dwuipółkrotnie większy) względem lat 2015-2019 – wskazuje najnowszy raport Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI). Jednocześnie rósł też udział amerykańskiego uzbrojenia w dostawach do Europy, który osiągnął poziom 53 proc. całości importu w porównaniu do 41 proc. w poprzednich pięciu latach. W przypadku europejskich członków NATO odsetek dostaw ze Stanów Zjednoczonych jest jeszcze wyższy i wyniósł 64 proc.

Europa się zbroi

Polska jest aktualnie także 14. największym importerem broni na świecie i odpowiada za 2,4 proc. całego globalnego importu. Jest to najwyższy odsetek w całej UE. Trzy pozycje niżej lokuje się Holandia , a dalej Grecja (19. miejsce na świecie), Włochy (24) i Dania (29).

Zdaniem Mathew George'a, jednego z ekspertów SIPRI, oberwany wzrost importu broni przez Europę świadczy o "remilitaryzacji, jaka ma miejsce (w regionie) w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji". Ekspert zwraca też uwagę na istnienie "europejskiej woli niezależności" od USA, ale uzyskanie tej ocenia on jako "zbyt kosztowne".

Najwięksi eksporterzy uzbrojenia

Największym globalnym eksportem broni od lat pozostają Stany Zjednoczone. Wielkość wysyłanych przez nie dostaw wzrosła w latach 2015-2024 o 21 proc. Obecnie odpowiadają one za 43 proc. globalnego eksportu. Drugie miejsce pod tym względem zajmuje Francja, a trzecie Rosja. Ich udział wynosi odpowiednio 9,6 i 7,8 proc. W przypadku Rosji wynik ten jest zauważalnie niższy, niż przed dekadą, kiedy to wynosił on jeszcze 21 proc. Największymi odbiorcami rosyjskiej broni są aktualnie Indie, Chiny i Kazachstan.