Francuski dziennik "Le Figaro" we wtorkowej publikacji nawiązał do słów generała Charles'a de Gaulle’a z 1959 roku, kiedy ten pełnił funkcję prezydenta Francji. - Tak, to Europa od Atlantyku po Ural (…), to cała Europa zadecyduje o losach świata - powiedział wówczas w Strasburgu.