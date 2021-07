Unijne badanie o zmianach klimatycznych. Rezultaty są jednoznaczne

Ponad dziewięciu na dziesięciu badanych uważa zmianę klimatu za poważny problem (93 procent), przy czym prawie ośmiu na dziesięciu (78 procent) uważa ją za bardzo poważny problem. Jeśli chodzi o reakcję, dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (90 procent) zgadza się, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum, a jednocześnie skompensować pozostałe emisje, aby Unia Europejska stała się neutralna dla klimatu do 2050 roku.

"Europejczycy dostrzegają długoterminowe zagrożenia wynikające z kryzysu klimatycznego"

- Pomimo pandemii i trudności ekonomicznych, przed którymi stoją Europejczycy, wsparcie dla działań w dziedzinie klimatu utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie - powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans. - Europejczycy dostrzegają długoterminowe zagrożenia wynikające z kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej i oczekują od przemysłu, rządów i Unii Europejskiej podjęcia działań. Liczby zawarte we wspomnianym badaniu Eurobarometr służą jako wezwanie do mobilizacji skierowane do polityków i przedsiębiorstw – dodał.