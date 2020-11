Laureat Pokojowej Nagrody Nobla bombarduje buntowników. Komitet Noblowski "głęboko zaniepokojony"

Rządowe siły powietrzne zbombardowały w poniedziałek Mekelle, stolicę zbuntowanego regionu Tigraj. Jednocześnie rośnie międzynarodowa presja na etiopski rząd, by zezwolić na mediację w konflikcie.

Do nalotów rządowych sił powietrznych na Mekelle, stolicę zbuntowanego regionu Tigraj, doszło w poniedziałek rano, ale straty i zniszczenia nie są znane. Władze Tigraju oskarżyły rząd o zbombardowanie tamy oraz cukrowni. Mimo rosnącej presji ze strony rządów państw Afryki i Europy, premier Etiopii Abiy Ahmed nie chce zgodzić się na międzynarodową mediację w wewnętrznym konflikcie.

- Mówimy: dajcie nam trochę czasu, to nie zajmie wieczności. To będzie krótkotrwała operacja - stwierdził w poniedziałek rzecznik rządowego zespołu ds. kryzysu w Tigraju Redwan Hussein. Jak dodał, premier Abiy nie prosił żadnego kraju o pomoc w rozwiązaniu konfliktu. O rozpoczęcie rozmów pokojowych zaapelował w poniedziałek prezydent Ugandy Yoweri Museveni podczas spotkania z szefem etiopskiego MSZ. Z podobnymi inicjatywami mieli wystąpić m.in. przedstawiciele Kenii, Nigerii i Norwegii.

Rośnie międzynarodowa presja na etiopski rząd, by zezwolić na mediację w konflikcie

Noblista "oczyszcza" struktury tigrajskiej mniejszości

Oświadczenie w sprawie wydał też Norweski Komitet Noblowski, który w 2019 r. przyznał premierowi Etiopii Pokojową Nagrodę Nobla za jego inicjatywy w sprawie zakończenia konfliktu granicznego z Erytreą. "Komitet blisko śledzi wydarzenia w Etiopii i jest głęboko zaniepokojony" - napisał jego sekretarz Olav Njoelstad. Ponowił apel do obu stron o wstrzymanie eskalacji i pokojowe rozwiązanie konfliktu.

Według ONZ trwające od 4 listopada walki w regionie na północy Etiopii przy granicy z Erytreą zmusiły dotąd co najmniej 25 tys. osób do ucieczki do Sudanu. Dyplomaci obawiają się, że konflikt przerodzi się w wojnę między państwami. Rządzący zbuntowanym regionem Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia (TPLF) oskarżył Erytreę o zbrojną napaść, a w weekend przeprowadził ostrzał stolicy Erytrei Asmary.