Apel o ochronę dzieci w Tigraju. Raport UNICEF o Etiopii

Jak dostarczyć pomoc do Tigraju

- Potrzebujemy nieskrępowanego dostępu do Tigraju oraz do całego regionu, aby dostarczyć pomoc, której dzieci i kobiety pilnie potrzebują - zaapelowała rzeczniczka UNICEF. - Walka z katastrofalną sytuacją żywnościową, medyczną i wodną wymaga pomocy humanitarnej na masową skalę. To oznacza, że ​organizacje pomocowe muszą mieć możliwość wykonywania swojej pracy i misji bez przeszkód. UNICEF apeluje do wszystkich stron o przestrzeganie ich podstawowego obowiązku ochrony dzieci. Dramatyczny kryzys żywnościowy w regionie Tigraj i w sąsiednich regionach jest spowodowany konfliktem zbrojnym i mogą go rozwiązać tylko strony konfliktu - dodała Mercado.