Tragiczna kolizja pociągów. Ludzie skakali z wagonów

Addis Abeba, stolica Etiopii Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek w mieście Shinile we wschodniej Etiopii wykoleił się pociąg, który następnie uderzył w inny - podała lokalna stacja telewizyjna Dire TV. Pociąg jechał z miasta Dewele do Dire Dawa. Zginęło 15 osób. Nie jest jasne, ile dokładnie osób zostało rannych, według mediów 27 lub 29.

⚡️LATEST — Passengers were forced to jump from carriages in a train crash that killed 15 people in eastern #Ethiopia, a local official said. The train derailed on Monday night in the town of #Shinile, before colliding with a separate, stationary train, local broadcaster #Dire TV… pic.twitter.com/Nom9sqLdf1 — Arlaadi Media (@ArlaadiMnetwork) October 22, 2025 Rozwiń

Pociąg "niezdolny do przewożenia ciężkich ładunków"

Jak poinformował BBC komisarz okręgowy Jibril Omar, przyczyną wypadku był prawdopodobnie zły stan pociągu. - Jest bardzo stary i niezdolny do przewożenia ciężkich ładunków. Uważamy, że przeciążenie było główną przyczyną katastrofy - dodał. Wyjaśnił, że pociąg przewoził zarówno pasażerów, jak i towary takie jak ryż, makaron i olej.

Pociąg w Etiopii (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Yohannes Ezra / Shutterstock

Jak mówił komisarz Omar, większość pasażerów stanowili młodzi ludzie, z który wiele przeżyło dzięki temu, że wyskoczyli z wagonów. Prawdopodobnie to ocaliło im życie. W sprawie kolizji wszczęto dochodzenie.

Jak podaje BBC, w Etiopii, która jest drugim najludniejszym państwem w Afryce, kolizje kolejowe zdarzają się stosunkowo rzadko.

OGLĄDAJ: TVN24 HD