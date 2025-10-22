Tragiczna kolizja pociągów. Ludzie skakali z wagonów

W poniedziałek w mieście Shinile we wschodniej Etiopii wykoleił się pociąg, który następnie uderzył w inny - podała lokalna stacja telewizyjna Dire TV. Pociąg jechał z miasta Dewele do Dire Dawa. Zginęło 15 osób. Nie jest jasne, ile dokładnie osób zostało rannych, według mediów 27 lub 29.
Pociąg "niezdolny do przewożenia ciężkich ładunków"
Jak poinformował BBC komisarz okręgowy Jibril Omar, przyczyną wypadku był prawdopodobnie zły stan pociągu. - Jest bardzo stary i niezdolny do przewożenia ciężkich ładunków. Uważamy, że przeciążenie było główną przyczyną katastrofy - dodał. Wyjaśnił, że pociąg przewoził zarówno pasażerów, jak i towary takie jak ryż, makaron i olej.
Jak mówił komisarz Omar, większość pasażerów stanowili młodzi ludzie, z który wiele przeżyło dzięki temu, że wyskoczyli z wagonów. Prawdopodobnie to ocaliło im życie. W sprawie kolizji wszczęto dochodzenie.
Jak podaje BBC, w Etiopii, która jest drugim najludniejszym państwem w Afryce, kolizje kolejowe zdarzają się stosunkowo rzadko.
Autorka/Autor: mart//az
Źródło: BBC
