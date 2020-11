"Ostatnia czerwona linia została przekroczona". Etiopia ogłasza stan wyjątkowy w Tigraju

Władze rozpoczęły operacje wojskowe w Tigraju

Wcześniej w środę Front Wyzwolenia Tigrajczyków (TPLF) próbował ukraść artylerię i inny sprzęt stacjonujących w tym regionie sił federalnych – podała kancelaria Abiya. "Ostatnia czerwona linia została przekroczona w czasie dzisiejszych porannych ataków i dlatego rząd federalny jest zmuszony do konfrontacji militarnej" - głosi oświadczenie. Dodano w nim, że jej celem jest zapobieżenie niestabilności ogarniającej kraj i region.

Etiopskie władze poinformowały, że rozpoczęły operacje wojskowe w Tigraju - przekazał Reuters, nie podając szczegółów. Agencja Associated Press pisze, że wojna w Etiopii jest bliska. Oświadczenie kancelarii premiera i doniesienia o ataku dobrze uzbrojonego TPLF od razu wzbudziły obawy, że jeden z najbardziej zaludnionych i najpotężniejszych krajów Afryki może z powrotem pogrążyć się w wojnie. To spowodowałoby falę uderzeniową w Rogu Afryki i poza nią.

We wrześniu w Tigraju odbyły się wybory regionalne wbrew rządowi federalnemu, który uznał głosowanie za nielegalne. W ostatnich dniach spór nasilił się, a obie strony oskarżają się nawzajem o szykowanie konfliktu zbrojnego.

Kim są Tigrajczycy?

Tigrajczycy rządzili w Etiopii, od kiedy partyzanci obalili marksistowskiego dyktatora w 1991 roku, ale ich wpływy osłabły pod rządami Abiya. W zeszłym roku TPLF opuścił koalicję rządzącą. Odkąd Abiy doszedł do władzy w 2018 roku, wielu wysokich rangą urzędników, Tigrajczyków, zostało zatrzymanych, zwolnionych lub odsuniętych na boczny tor, co rząd federalny określa jako zwalczanie korupcji. Tigrajczycy postrzegają zaś te działania jako tłumienie sprzeciwu.

Tigrajczycy to jedna z grup etnicznych zamieszkujących Etiopię. Stanowią ok. 7 proc. liczącego ok. 109 mln mieszkańców kraju, ale są bogatsi i bardziej wpływowi niż ludność w innych, większych regionach kraju.