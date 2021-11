Jednoczą siły, by "odwrócić szkodliwe skutki rządów" noblisty w Etiopii

Dziewięć frakcji opozycyjnych wobec rządu Etiopii zapowiedziało utworzenie wspólnego frontu, którego celem ma być doprowadzenie do zmiany władzy w kraju - podała agencja Reutera. W związku z narastającym napięciem w tym afrykańskim państwie, szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken wezwał do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów pokojowych, bez warunków wstępnych.

W piątek dziewięć opozycyjnych frakcji, niektóre z nich posiadają siły zbrojne, zapowiedziało połączenie sił przeciwko etiopskiemu rządowi, tworząc Zjednoczony Front Etiopskich Federalistów i Konfederalistów (United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces, UFEFCF). Należy do nich Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia.