Protesty po zastrzeleniu popularnego muzyka. "Mamy informacje o 81 ofiarach"

Podczas protestów w Etiopii, które wybuchły po zastrzeleniu popularnego muzyka, zginęło co najmniej 81 osób - poinformowała policja. Do zamieszek doszło w regionie Oromia, w środkowo-południowej części kraju. Muzyk Haacaaluu Hundeessaa jest autorem utworu towarzyszącego młodym demonstrantom, których trzyletnie protesty uliczne doprowadziły do bezprecedensowej rezygnacji poprzedniego premiera Etiopii.