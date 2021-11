Rebelianci rozważają marsz na stolicę. Mieszkańcy wezwani do obrony Addis Abeby

Mieszkańcy stolicy Etiopii - Addis Abeby, zostali wezwani przez lokalne władze do obrony miasta przed siłami rebelianckimi z regionu Tigraj, które od roku walczą z rządem centralnym - poinformowała we wtorek agencja Reutera. Rebelianci ostrzegli, że rozważają marsz na stolicę.

Konflikt w Tigraju

We wtorek wysłannik USA do Rogu Afryki Jeffrey Feltman powiedział, że Stany Zjednoczone "sprzeciwiają się jakimkolwiek działaniom sił z regionu Tigraj, które zmierzają w kierunku stolicy kraju Addis Abeby". Określił eskalację konfliktu jako "nie do przyjęcia".