Mieli "oddzielić osoby niebędące Tigrajczykami". W masakrze mogło zginąć kilkuset cywilów

W masakrze w mieście Mai-Kadra, do której doszło 9 listopada, zginęło co najmniej 600 cywilów - poinformowała we wtorek Etiopska Komisja Praw Człowieka. Głównymi podejrzanymi o dokonanie tej zbrodni są członkowie Tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia.