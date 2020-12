Dostawa pomocy humanitarnej do Tigraju "ograniczy liczbę decyzji o tym, kto ma przeżyć, a kto umrzeć"

Ograniczony dostęp do Tigraju

Władze Etiopii ograniczyły dostęp do regionu Tigraj, gdy doszło tam do walk między siłami federalnymi a miejscowymi rebeliantami z Frontu Wyzwolenia Tigrajczyków (TPLF).

Jak podaje agencja Reutera, do tej pory w wyniku konfliktu zginęły tysiące ludzi, a ponad 900 tysięcy zostało przesiedlonych. Jednak - jak dodaje agencja - wydaje się, że sytuacja w regionie nieco się uspokoiła od czasu, gdy pod koniec zeszłego miesiąca rząd federalny ogłosił zdobycie stolicy Tigraju - Mekelle. Wiarygodność tych informacji jest jednak trudna do zweryfikowania z uwagi na wprowadzone restrykcje. Choć stopniowo przywracane są połączenia telefoniczne i internetowe, region w większości pozostaje niedostępny dla dziennikarzy i zewnętrznych agencji pomocowych - wskazuje Reuters.

"Pokój i stabilność zostały osiągnięte w większości miast regionu"

- Pokój i stabilność zostały osiągnięte w większości miast regionu, w tym w Mekelle. Od jutra działalność miejscowych biznesów musi wrócić do normalności - powiedział w sobotę Mulu Nega, szef tymczasowych władz Tigraju. Jak dodał, urzędnicy, którzy nie stawią się w pracy, zostaną zwolnieni. Zaapelował także do osób, które posiadają broń, by do wtorku przekazały ją w ręce federalnych sił bezpieczeństwa.