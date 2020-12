Ponad 200 ofiar ataku na zachodzie Etiopii

Zamieszkany przez kilkadziesiąt grup etnicznych

Ubogi region Bienszangul-Gumuz jest zamieszkany przez kilkadziesiąt grup etnicznych. W ostatnim okresie stał się areną gwałtownych starć na tle etnicznym. Od września doszło tam do co najmniej czterech większych zamachów. W jednym z nich - gdy zaatakowano autobus - zginęły 34 osoby.

Agencje przypominają, że na północy kraju doszło niedawno do stłumienia buntu w dążącej do większej niezależności prowincji Tigraj. Zgodnie z oceną ekspertów interwencja sił wojskowych w Tigraju, którą Abiy przedstawia jako swój sukces, przyczyniła się do wymuszonej emigracji co najmniej 950 tysięcy osób. "Zginęły setki, jeśli nie tysiące ludzi" - szacuje agencja Reutera.