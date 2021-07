W królestwie trwają protesty przeciwko władcy absolutnemu. "Niestety tak. 27 osób straciło życie"

Setki agresywnych młodych ludzi plądrowały i podpalały sklepy, a także nieruchomości należące do króla - donosiła francuska agencja AFP. W starciach z policją, protestujący rzucali kamieniami, na co służby odpowiadały ogniem. Minister handlu Manqoba Khumalo powiedział dziennikarzom, że "trzeba było użyć siły i w niektórych przypadkach oddano strzały skutkujące ofiarami śmiertelnymi" - tłumaczył. - Niestety tak. 27 osób straciło życie - powiedział dziennikarz.

Królestwo Eswatini to monarchia absolutna

Królestwo Eswatini to liczący niespełna półtora miliona mieszkańców południowoafrykański kraj bez dostępu do morza, graniczący z RPA i Mozambikiem. To jedna z niewielu istniejących jeszcze na świecie monarchii absolutnych i należy do grupy krajów najmniej rozwiniętych. Dominują tu religie chrześcijańskie (78 procent), a wyznawcy islamu stanowią jeden procent ludności.