Raport wywiadu: Rosja próbuje zdyskredytować zachodnie szczepionki

Według estońskiego wywiadu Kreml uważa, że pandemia zmusi kraje zachodnie do skupienia się na polityce wewnętrznej i problemach gospodarczych, co może ułatwić pojawienie się w nich ruchów populistycznych i ekstremistycznych. "Ze swojej strony Rosja jest przygotowana, aby wspomóc powstanie tych trendów. Dlatego w 2021 roku ponownie rosyjskie dążenia do poszerzenia wpływów będą koncentrowały się na tworzeniu i pogłębianiu podziałów w społeczeństwach zachodnich, w tym na szczeblu Unii Europejskiej" - napisano w raporcie. Jako cel Moskwy wskazano też dążenie do "osłabienia wpływu Zachodu na globalną politykę".