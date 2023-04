W Estonii zawarto umowę koalicyjną w sprawie powołania nowego rządu

czytaj dalej

W centrum Marsylii w wyniku eksplozji zawalił się w nocy z soboty na niedzielę czteropiętrowy budynek mieszkalny. Wybuchł pożar, który kilkanaście godzin później wciąż trwał. Rannych zostało co najmniej pięć osób - donoszą francuskie media. Według władz pod gruzami jest od czterech do 10 osób. Ogień uniemożliwia jednak w ogromnym stopniu prowadzenie akcji ratunkowej. Strażacy wciąż nie wysłali do niej psów szukających ocalałych. Udało się ewakuować ludzi z sąsiednich, częściowo zawalonych kamienic.