Świat Estonia zamyka przejścia graniczne z Rosją. Podano powód Oprac. Aleksandra Sapeta |

Tusk: akty sabotażu w państwach bałtyckich są niepokojące Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Ints Kalnins / Reuters / Forum

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Szef MSZ Estonii przekazał, że zamknięcie przejść granicznych jest związane z "jednoznacznymi dowodami wskazującymi, że rosyjskie służby wywiadu wojskowego GRU zleciły przeprowadzenie ataku sabotażowego na estońską firmę z sektora przemysłu obronnego".

Jak poinformował Margus Tsahkna na X, decyzja zacznie obowiązywać 1 grudnia. "Rosja musi zrozumieć, że wrogie działania wobec Estonii pociągają za sobą konsekwencje. Próby zastraszania, destabilizacji lub podważania naszego bezpieczeństwa nie pozostaną bez odpowiedzi" - czytamy we wpisie ministra.

Zdaniem Tsahkna zamknięcie przejść granicznych "ograniczy zdolność Rosji do prowadzenia wrogich działań na terenie Estonii oraz wzmocni nasze wysiłki na rzecz zapobiegania obchodzeniu sankcji". Jak dodał, decyzję przekazał swoim odpowiednikom z Finlandii, Łotwy i Litwy.

Following clear evidence that Russia’s military intelligence service GRU, ordered a sabotage attack against an Estonian defence industry company, the Estonia will close all Estonian-Russian border crossing points as of 1 December.



Russia must understand that hostile actions… — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 15, 2026 Rozwiń

Próba sabotażu w estońskiej firmie. Premier Estonii: nie damy się zastraszyć

Wpis ministra pojawił się po informacji o próbie sabotażu w estońskiej firmie z branży zbrojeniowej Threod Systems, na zlecenie rosyjskiej służby wywiadowczej GRU. Zdarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę.

"Dzięki wzmocnionym środkom bezpieczeństwa i szybkiej reakcji organów ścigania udało się zapobiec poważnym szkodom. Sprawcy zostali zatrzymani" - przekazał premier Estonii Kristen Michal w niedzielę. Jak dodał, to "część wojny hybrydrowej prowadzonej przez Rosję przeciwko Europie".

"Nie damy się zastraszyć. Estonia przygotowuje się na ewentualność zamknięcia granicy z Rosją, aby zmniejszyć zagrożenie dla naszych obywateli i bezpieczeństwa narodowego" - zapowiedział przed godziną 16.

On the night of 14 November, GRU-ordered sabotage attempt targeted Estonian defence company Threod Systems. Extensive damage was averted thanks to heightened security measures and a swift reaction by law enforcement. The attackers have been detained. This is part of Russia’s… — Kristen Michal (@KristenMichalPM) November 15, 2026 Rozwiń

Firma Threod Systems specjalizuje się w produkcji bezzałogowych statków powietrznych (UAS) oraz systemów wywiadu i obserwacji (ISR). Jak podała estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO), celem sprawców było wywołanie eksplozji i podpalenie budynku. Zatrzymano łącznie osiem osób, a prokuratura wnioskowała o aresztowanie pięciu z nich.

"Ostrzegamy przed rozważaniem jakichkolwiek takich ofert pracy z Rosji. Konsekwencje są poważne!" – przekazała w niedzielę KAPO w komunikacie na X.

At 3:06 a.m. on November 14, an attempt was made to attack the premises of a defense industry company Threod Systems that manufactures drones, with the aim of causing an explosion and setting the building on fire. We have quickly detained the suspects. We advise against even… — Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) November 15, 2026 Rozwiń

W połowie sierpnia doszło do pożaru w budynku użytkowanym przez Milrem Robotics w Tallinnie. Ogień został szybko opanowany przez straż pożarną i nikt nie odniósł obrażeń. Estoński kontrwywiad KAPO oraz rząd Estonii oświadczyły pod koniec września, że podpalenie obiektu spółki zbrojeniowej zostało zlecone przez rosyjskie służby specjalne.

Ograniczanie ruchu na granicy z estońsko-rosyjskiej

Decyzja o całkowitym zamknięciu przejść granicznych wpisuje się w dotychczasową politykę Tallinna polegającą na stopniowym ograniczaniu ruchu granicznego z Rosją.

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Proces ten obejmował między innymi zakaz wjazdu dla rosyjskich turystów z wizami Schengen (wrzesień 2022 r.) czy zakaz wjazdu aut na rosyjskich rejestracjach (wrzesień 2023 r.). Od lutego 2024 roku wstrzymano ruch aut przez Narwę, a od lutego tego roku wszystkie trzy przejścia (Narwa, Koidula i Luhamaa) działały w skróconym, 12-godzinnym trybie.

W lipcu Moskwa zawiesiła ruch osób i towarów przez kolejowe przejścia graniczne na wybranych odcinkach granicy Rosji z Finlandią, Estonią i Łotwą.