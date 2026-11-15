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Świat

Estonia zamyka przejścia graniczne z Rosją. Podano powód

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Granica estońsko-rosyjska
Tusk: akty sabotażu w państwach bałtyckich są niepokojące
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Ints Kalnins / Reuters / Forum
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Estonia zamknie wszystkie przejścia graniczne z Rosją - oświadczył szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna. Minister wskazał też, od kiedy decyzja zacznie obowiązywać. Wcześniej premier tego kraju przekazał informacje o próbie sabotażu w firmie z sektora zbrojeniowego.

Szef MSZ Estonii przekazał, że zamknięcie przejść granicznych jest związane z "jednoznacznymi dowodami wskazującymi, że rosyjskie służby wywiadu wojskowego GRU zleciły przeprowadzenie ataku sabotażowego na estońską firmę z sektora przemysłu obronnego".

Jak poinformował Margus Tsahkna na X, decyzja zacznie obowiązywać 1 grudnia. "Rosja musi zrozumieć, że wrogie działania wobec Estonii pociągają za sobą konsekwencje. Próby zastraszania, destabilizacji lub podważania naszego bezpieczeństwa nie pozostaną bez odpowiedzi" - czytamy we wpisie ministra.

Zdaniem Tsahkna zamknięcie przejść granicznych "ograniczy zdolność Rosji do prowadzenia wrogich działań na terenie Estonii oraz wzmocni nasze wysiłki na rzecz zapobiegania obchodzeniu sankcji". Jak dodał, decyzję przekazał swoim odpowiednikom z Finlandii, Łotwy i Litwy.

Próba sabotażu w estońskiej firmie. Premier Estonii: nie damy się zastraszyć

Wpis ministra pojawił się po informacji o próbie sabotażu w estońskiej firmie z branży zbrojeniowej Threod Systems, na zlecenie rosyjskiej służby wywiadowczej GRU. Zdarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę.

"Dzięki wzmocnionym środkom bezpieczeństwa i szybkiej reakcji organów ścigania udało się zapobiec poważnym szkodom. Sprawcy zostali zatrzymani" - przekazał premier Estonii Kristen Michal w niedzielę. Jak dodał, to "część wojny hybrydrowej prowadzonej przez Rosję przeciwko Europie".

"Nie damy się zastraszyć. Estonia przygotowuje się na ewentualność zamknięcia granicy z Rosją, aby zmniejszyć zagrożenie dla naszych obywateli i bezpieczeństwa narodowego" - zapowiedział przed godziną 16.

Firma Threod Systems specjalizuje się w produkcji bezzałogowych statków powietrznych (UAS) oraz systemów wywiadu i obserwacji (ISR). Jak podała estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO), celem sprawców było wywołanie eksplozji i podpalenie budynku. Zatrzymano łącznie osiem osób, a prokuratura wnioskowała o aresztowanie pięciu z nich.

"Ostrzegamy przed rozważaniem jakichkolwiek takich ofert pracy z Rosji. Konsekwencje są poważne!" – przekazała w niedzielę KAPO w komunikacie na X.

W połowie sierpnia doszło do pożaru w budynku użytkowanym przez Milrem Robotics w Tallinnie. Ogień został szybko opanowany przez straż pożarną i nikt nie odniósł obrażeń. Estoński kontrwywiad KAPO oraz rząd Estonii oświadczyły pod koniec września, że podpalenie obiektu spółki zbrojeniowej zostało zlecone przez rosyjskie służby specjalne.

Ograniczanie ruchu na granicy z estońsko-rosyjskiej

Decyzja o całkowitym zamknięciu przejść granicznych wpisuje się w dotychczasową politykę Tallinna polegającą na stopniowym ograniczaniu ruchu granicznego z Rosją.

Proces ten obejmował między innymi zakaz wjazdu dla rosyjskich turystów z wizami Schengen (wrzesień 2022 r.) czy zakaz wjazdu aut na rosyjskich rejestracjach (wrzesień 2023 r.). Od lutego 2024 roku wstrzymano ruch aut przez Narwę, a od lutego tego roku wszystkie trzy przejścia (Narwa, Koidula i Luhamaa) działały w skróconym, 12-godzinnym trybie.

W lipcu Moskwa zawiesiła ruch osób i towarów przez kolejowe przejścia graniczne na wybranych odcinkach granicy Rosji z Finlandią, Estonią i Łotwą.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
EstoniaRosjaEuropa
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