Izrael dozbroi Estonię pociskami przeciwpancernymi

Pierwsza dostawa ma dotrzeć do Estonii w tym roku i będzie zawierać wyposażenie pomocnicze, takie jak pociski ćwiczebne. Według informacji ERR News, wyrzutnie są już w kraju. Głównym operatorem pocisków rakietowych Spike SR będzie ochotnicza Liga Obrony (Kaitseliit), której działa przeciwpancerne zostaną zastąpione przez izraelskie pociski rakietowe.

Pułkownik Eero Rebo, szef sztabu generalnego Ligi Obrony, uważa, że nowa broń znacznie zwiększy możliwości obrony przeciwpancernej Estonii. - Nowa broń przeciwpancerna zapewni jednostkom Ligi Obrony więcej siły bojowej niż wcześniej, pomoże zneutralizować wroga dokładniej i z większej odległości. Będziemy również gotowi do walki z opancerzonym wrogiem, dlatego nowa broń jest dla nas kluczowa - skomentował Rebo.

"Wystrzel i zapomnij"

Spike SR to lekki, wystrzeliwany z ramienia pocisk przeciwpancerny typu "wystrzel i zapomnij" o zasięgu do 2 tysięcy metrów. "Wystrzel i zapomnij" to określenie pocisków rakietowych samonaprowadzających się na cel.