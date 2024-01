Wzrasta presja "pieczątkowych turystów" z Mołdawii na granicę estońsko-rosyjską - poinformowały służby graniczne Estonii, cytowane w poniedziałek przez agencję BNS. - Mołdawianie chcą się dostać do Estonii tylko na chwilę, by zyskać stempel w paszporcie, dlatego nie są wpuszczani i odsyłamy ich do Rosji - dodano.