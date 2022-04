Worki na głowach, zaplamiona bielizna, związane ręce. Kobiety protestują przeciw wojnie w Ukrainie

Estończycy od wielu dni głośno sprzeciwiają się rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W środę manifestacja odbyła się przed ambasadą Rosji. Około 20 kobiet zebrało się przed budynkiem, by zwrócić uwagę na gwałty, jakich żołnierze rosyjscy dopuszczają się na kobietach i dzieciach w Ukrainie. Protest miał mocny przekaz, co odbiło się szerokim echem w światowych mediach. Kobiety stanęły w szeregu z czarnymi workami na głowach, ze związanymi na plecach rękami, w bieliźnie, umazane czymś, co wyglądało jak krew.