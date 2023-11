Szef MSZ Estonii: jeśli granice zostaną zamknięte, ci, którzy pozostaną po stronie rosyjskiej, nie będą mogli wrócić

Estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna oświadczył, że stanowczo odradza obywatelom i mieszkańcom Estonii podróży do Rosji ze względu na możliwość zamknięcia granicy. - Jeśli granice zostaną tymczasowo zamknięte, ci, którzy pozostaną po stronie rosyjskiej, nie będą mogli wrócić - poinformował Tsahkna.

W związku z nasilającymi się przypadkami nielegalnego przerzutu imigrantów przez granicę fińsko-rosyjską, w Laponii opuszczono w środę szlabany na ostatnim otwartym przejściu na granicy z Rosją . Postawiono betonowe blokady oraz rozciągnięto drut kolczasty. Fiński rząd we wtorek zdecydował o zamknięciu całej wschodniej granicy. Władze powołały się na "zagrożenie bezpieczeństwa kraju" w obliczu prowadzonej przez Rosję "operacji hybrydowej", polegającej na sterowaniu zorganizowanym, nielegalnym napływem imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północno-Wschodniej.

Szef MSZ Estonii: Rosja używa jako broni niewinnych ludzi

W czwartek podczas konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna oświadczył, że "Rosja aktywnie szerzy informacje o tym, że możliwe jest przedostanie się do Unii Europejskiej przez Finlandię i pomaga imigrantom dostać się w pobliże granicy". - Rosja używa jako broni niewinnych ludzi, którzy płacą za podróż. Ta aktywność jest szczególnie okrutna, biorąc pod uwagę fakt, że mamy zimę i ostre ujemne temperatury - zauważył minister.

- W związku z tym jednoznacznie odradzamy podróży do Rosji. Nie wiemy kiedy presja migracyjna osiągnie taki poziom, żeby zmusić nas do czasowego zamknięcia granic. Jednak taka ewentualność istnieje i rząd omówił tę kwestię - zaznaczył.

Prezydent Estonii o "atakach hybrydowych" Rosji

W ramach przygotowań do napływu imigrantów i ewentualnego zamknięcia granicy na moście łączącym w Narwie Estonię z Rosją ustawiono 25 betonowych barier. Władze Estonii ostrzegły przed "atakami hybrydowymi" Rosji, zaznaczając jednocześnie, że kraj jest na nie przygotowany. - Rosyjska służba graniczna zezwala obywatelom krajów trzecich, bez niezbędnych dokumentów podróży, na podjęcie próby wjazdu do Estonii, co stwarza wrażenie skoordynowanego i celowego ataku wymierzonego w Unię Europejską - zauważył estoński prezydent Alar Karis. Granica estońsko-rosyjska rozciąga się na długości 333,7 km, w tym 207,5 km na lądzie i na rzekach oraz 126,2 km wzdłuż trzech połączonych ze sobą jezior. Znajduje się na niej siedem przejść granicznych: pieszych, samochodowych i kolejowych. Prace nad budową płotu i modernizacją infrastruktury na granicy z Rosją rozpoczęto w roku 2021 - po wybuchu kryzysu migracyjnego na granicy białorusko-unijnej. Bariera ma objąć całą długość lądowej granicy z Rosją.