Szef MSW Estonii: Rosjanie wywieźli z granicy ukraińskich uchodźców w nieznanym kierunku

Estońskie władze informują, że Rosja wywiozła uchodźców z Ukrainy znajdujących się na granicy rosyjsko-estońskiej. Policja i służby graniczne Estonii próbują ustalić dokąd. Do poszukiwań użyto dronów.

- Na granicy czekało nieco ponad tysiąc osób, ale dziś już ich nie ma. Zostali wsadzeni do ciężarówek i wywiezieni - oświadczył Laanemets, cytowany przez portal Meduza.

Policja i służby graniczne Estonii próbują ustalić, dokąd wywieziono uchodźców. Do poszukiwań użyto dronów. Do incydentu doszło na południowo-wschodnim odcinku granicy Estonii - informuje Meduza. Uchodźcy próbowali z terytorium Rosji wjechać do Estonii.