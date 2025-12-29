Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosja "zmieniła zachowanie". "Wielowarstwowe podejście"

Czołgi Leopard 2 stacjonujące na Łotwie
Sekretarz generalny NATO u prezydenta Nawrockiego
Źródło: TVN24
Rosja stara się unikać otwartego konfliktu - ocenił szef estońskiej Służby Wywiadu Zagranicznego, Kaupo Rosin. Wskazał też powody, dla krótych Kreml miał zmienić swoją strategię.

- Obecnie nic nie wskazuje na to, by Rosja zamierzała zaatakować któreś z państw bałtyckich lub, szerzej, terytorium NATO - ocenił dyrektor agencji wywiadu zagranicznego Estonii Kaupo Rosin w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla estońskiego nadawcy ERR.

Podkreślił też, że przez ostatni rok nie odnotowano incydentów na Morzu Bałtyckim związanych z infrastrukturą krytyczną lub działaniem rosyjskiej floty cieni.

Według niego Rosja zmieniła strategię.

"Rosja stara się uniknąć otwartego konfliktu"

- Widzieliśmy, że w wyniku naszych reakcji Rosja zmieniła zachowanie po różnych incydentach, do których doszło na szerszą skalę w regionie. Na razie nadal obserwujemy, że Rosja szanuje NATO i obecnie stara się unikać otwartego konfliktu - powiedział Rosin.

Nawiązał przy tym do uszkodzenia w grudniu 2024 roku podmorskich kabli w Zatoce Fińskiej przez tankowiec floty cieni, naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 oraz wtargnięcia dronów w przestrzeń krajów NATO. Przykładem działań z użyciem dronów było wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu 2025 roku. Po tych incydentach NATO powołało misje: Bałtycka Straż (Baltic Sentry) oraz Wschodnia Straż (Eastern Sentry).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Karol Nawrocki
"Eastern Sentry" w Polsce. Prezydent podpisał ważny dokument
Polska
Flota cieni
"Bałtycka Warta" powstrzymała Rosjan na Bałtyku
Okręty wojenne NATO przybyły do Rygi kontynuując misję Baltic Sentry (Bałtycka Warta)
Okręty sojusznicze w Rydze. "Namacalny symbol naszego zaangażowania"

Według szefa estońskiego wywiadu zagranicznego Rosjanie uważnie monitorują trasy swoich samolotów wojskowych nad Bałtykiem, ściśle się ich trzymając, aby uniknąć konfrontacji oraz minimalizują ryzyko naruszenia przestrzeni innych krajów przy atakach dronami na Ukrainę.

"Wielowarstwowe podejście"

Rosin zwrócił jednak uwagę, że rosyjskie władze i służby nadal próbują różnymi sposobami spowolnić proces zbrojeń w Europie, m.in. przekazując "uspokajające przesłanie o pokoju", a jednocześnie przekonując, że większe wydatki na obronność sprawiają, że z budżetów państwa zabierane na ten cel są pieniądze przeznaczone np. na opiekę socjalną.

- To ma tworzyć podziały społeczne i wywierać presję na polityków. To wielowarstwowe podejście, które jest wyraźnie widoczne w działaniu Rosji - podkreślił Rosin.

OGLĄDAJ: Polska na celowniku. "Mamy do czynienia z zupełnie nową kartą historii"
Incydent na torach kolejowych

Polska na celowniku. "Mamy do czynienia z zupełnie nową kartą historii"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TOMS KALNINS/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
EstoniaRosjaNATOWładimir PutinWojna w Ukrainie
Czytaj także:
29 2000 kropka cl-0032
"Nie pierwszy raz zagranica się zastanawia, z kim w Polsce rozmawiać". W "Kropce nad i" o telefonie z USA
Polska
Swoim autem od razu przyciągnął uwagę policjantów
Udekorował auto jak choinkę. Skończyło się mandatem
WARSZAWA
Śnieg, noc, opady
Noc z zawiejami i zamieciami. W mocy pomarańczowe alarmy
METEO
pc
Czy rząd otrzymał notatkę z Pałacu? "Czekamy na nią z wytęsknieniem"
Polska
shutterstock_2594645557
Tak zmieni się latanie w 2026 roku
BIZNES
imageTitle
Przedwczesna radość. Dyskwalifikacja zamiast drugiego miejsca
EUROSPORT
Leżał w rowie, w jego domu ukrywał się poszukiwany (zdj. ilustracyjne)
Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek
WARSZAWA
Żywność ultraprzetworzona
Prawie połowa z nas musi zmienić dietę, jeśli chcemy uratować klimat
METEO
imageTitle
"W Garmisch-Partenkirchen będzie troszeczkę łatwiej"
EUROSPORT
Przed sądem stanie matka skrajnie zaniedbanego 14-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Zadał kuzynowi ponad 240 ciosów nożem. Nie odpowie za zabójstwo
Trójmiasto
imageTitle
Nowa rzeczywistość Tomasiaka. "Aż tak bardzo się tym nie przejmowałem"
EUROSPORT
elektrownia Konin, ZE PAK
Trzęsienie we władzach ZE PAK. Odchodzi Walendziak, przychodzi Grad
BIZNES
Pożar altany na Bemowie
Altana na ogródkach działkowych stanęła w ogniu
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz i Tomasz Siemoniak
Ministrowie chcą spotkania z prezydentem. Jest odpowiedź rzecznika
Polska
Apelują o rezygnację z fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych
"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt"
WARSZAWA
imageTitle
Nigeryjskie serce, brytyjskie złoto i cudowne ocalenie. Historia Anthony'ego Joshuy
EUROSPORT
Brigitte Bardot
Tu spocznie Brigitte Bardot. Przed śmiercią zmieniła swoją wolę
Kultura i styl
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Gruba warstwa śniegu przykryje część kraju
METEO
Karol Nawrocki i Marcin Przydacz
Oto co Nawrocki powiedział Trumpowi
Polska
imageTitle
Fenomenalny Słoweniec zmiażdżył konkurencję. Udany debiut Tomasiaka
EUROSPORT
Pożar kościoła w Lublinie
Po pożarze dachu świątynia grozi zawaleniem
Lublin
PG Silesia, przedsiębiorstwo górnicze
Protest górników. Jest porozumienie
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Zełenski odrzuca oskarżenia o "atak na rezydencję" Putina. "Kompletne kłamstwo"
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Od stycznia zmiany w Strefie Czystego Transportu
WARSZAWA
GettyImages-2253939085aa
Pierwszy konkurs TCS za nami. To on wygrał w Oberstdorfie (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
pilot tv telewizor shutterstock_568947829
Po skargach KRRiT wzywa do zaprzestania emisji reklamy piwa
Kultura i styl
Małgorzata Manowska
I prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła decyzję o odmowie przyjęcia jej zażalenia
Wrocław
samolot
Loty posłów po Polsce kosztowały miliony. Mamy wykaz od początku kadencji
Zespół autorów
Mikołaj GątkiewiczMikołaj StępieńMonika Winiarska
imageTitle
Przebudzenia nie było. Katastrofa Żyły w Oberstdorfie
EUROSPORT
28 min
pc
Kto najwięcej latał na koszt podatnika? Przedstawiamy pięciu posłów rekordzistów
WITajcie w mojej bańce

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica