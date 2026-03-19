Świat

"Wtargnięcie" rosyjskiego myśliwca. Estonia reaguje

Rosyjski myśliwiec Su-30 naruszył przestrzeń powietrzną Estonii. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi wezwało charge d'affaires ambasady Rosji w Tallinie i wręczyło mu notę protestacyjną.

Rosyjski samolot wleciał w estońską przestrzeń powietrzną w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i przebywał w niej przez około minutę. "Na wtargnięcie zareagowała jednostka włoskich sił powietrznych (z misji NATO Baltic Air Policing) i nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa Estonii" - przekazał minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.

Jak poinformował, w czwartek resort spraw zagranicznych wezwał charge d'affaires ambasady Rosji i wręczył mu notę protestacyjną.

Było to pierwsze w tym roku naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez samolot Rosji - podkreślono w komunikacie resortu.

Kilkukrotne naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej

W 2025 roku przestrzeń powietrzna Estonii, w tym nad wyspą Vaindloo, została naruszona kilkukrotnie. Jesienią trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 przebywały nad terytorium Estonii przez około 12 minut, co było najdłuższym tego typu zdarzeniem od lat.

Vaindloo w Zatoce Fińskiej, około 100 kilometrów na północny wschód od Tallina, jest najdalej na północ wysuniętą częścią terytorium Estonii.

Opracowała Justyna Sochacka /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: aarrows/Shutterstock

