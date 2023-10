Rosja kusi studentów, by zrobić z nich agentów wywiadu. Estońskie służby ostrzegają

Rosyjska ambasada w Estonii co roku zaprasza młodych Estończyków na darmowe studia na uczelniach w Rosji. W ten sposób Kreml rekrutuje studentów, mających wykonywać działania wywiadowcze na rzecz Moskwy - ostrzega Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISS).

We wrześniu ISS ostrzegła Estończyków, że lepiej nie studiować w Rosji , bo tamtejszy wywiad rekrutuje zagranicznych studentów. "W wielu sytuacjach ludzie sami kontaktują się z policją, aby powiedzieć, że zwrócono się do nich i że kontakt był podejrzany" - powiedział Jurgen Klemm, analityk ISS.

- Jeśli śledzę cię od 10 lat, odkąd byłeś na uniwersytecie, szybko będę wiedział, co lubisz. Czy są to drogie rzeczy, przygody, uwaga? Szacunek lub uznanie? Jeśli możliwe jest sprofilowanie tej osoby, to kiedy już przyjmiesz ją jako projekt, dowiesz się, jak można nią manipulować - tłumaczy Klemm.