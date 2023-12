Andrzej Duda złożył życzenia świąteczne żołnierzom w Estonii

Prezydent Andrzej Duda złożył życzenia żołnierzom stacjonującym w Estonii

- Dlatego przyjmijcie szczególne wyrazy szacunku, podziękowania i życzenia, by święta Bożego Narodzenia były dla was spokojne. By były tymi, które - mimo oddalenia, różnego zagrożenia, w którym często jesteście - niosą pokój w serca i niosą pokój dusz - powiedział Andrzej Duda. Złożył też życzenia rodzinom żołnierzy.