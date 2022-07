Prezydent Estonii Alar Karis powierzył premier Kai Kallas stworzenie nowego rządu

czytaj dalej

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 141 dni. Holenderski minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra powiedział, że kraje Zachodu powinny rozważyć powołanie specjalnego trybunału do osądzenia zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie, by zapobiec bezkarności. - Ma to sens, by się temu przyjrzeć. Tak jak to rozumiem, musimy wypełnić próżnię, ponieważ Międzynarodowy Trybunał Karny nie ma tu jurysdykcji – powiedział. O powołaniu specjalnego trybunału mówił także prezydent Wołodymyr Zełenski. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.