Premier Estonii apeluje o wprowadzenie zakazu wizowego dla Rosjan

Unia Europejska musi nałożyć na obywateli Rosji zakaz podróży turystycznych do czasu zakończenia przez Moskwę inwazji na Ukrainę - powiedziała w rozmowie z portalem Euroactiv premier Estonii Kaja Kallas. Szefowa rządu uzasadniała, że należy podjąć taką decyzję, by chronić bezpieczeństwo narodowe i spójność sankcji unijnych.

- Opowiadam się za wprowadzeniem zakazu podróżowania dla obywateli Rosji do Unii Europejskiej do czasu zakończenia rosyjskiej agresji - zadeklarowała szefowa estońskiego rządu. - Przede wszystkim jest to kwestia wiarygodności i moralnej jednoznaczności Unii Europejskiej w czasach, gdy masowe zbrodnie wojenne, prawdopodobnie ludobójstwo, ma miejsce w sąsiedztwie Unii - dodała Kaja Kallas.