Polskie zestawy Piorun są już w Estonii. "Ważne z punktu widzenia obronności kraju"

Piorun to opracowany w Polsce system uzbrojenia przeciwlotniczego, wprowadzony do służby w 2019 roku. Jest w stanie razić cele w odległości do ośmiu kilometrów. System jest używany zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, gdzie udowodnił swoją niezawodność, będąc jednym z najskuteczniejszych systemów uzbrojenia podczas walk przeciwko rosyjskiej armii - przypomniały estońskie media.