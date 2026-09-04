Świat 70 milionów euro za wadliwą amunicję. Estoński minister obrony podał się do dymisji Oprac. Adrian Wróbel |

Jak na przestrzeni lat zmieniały się nastroje w sprawie donacji dla Ukrainy? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wiktor Dąbkowski/PAP

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Pevkur podał się do dymisji w środę wieczorem po doniesieniach państwowej izby kontroli, że jego ministerstwo przyznało kontrakt na dostawę amunicji o wartości 70 milionów euro (ponad 300 milionów złotych) indyjskiej firmie, która nie miała dotychczas doświadczenia w tym sektorze.

Jak podaje Politico, zamówienie na zakup amunicji, finansowane ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, zostało w 2024 roku przyznane zarejestrowanej we Włoszech spółce Datasel S.R.L., której właścicielem jest indyjska firma Neco Defence Munitions.

Firma wielokrotnie opóźniała dostawy, a kiedy w 2025 roku doszło do kontroli, okazało się, że dostarczone naboje są wadliwe i ostatecznie nie trafiły na Ukrainę.

Pevkur o umowie w sprawie amunicji

Pevkur, który był ministrem od 2022 roku, oświadczył, że nie zapoznał się z treścią umowy. Jak wyjaśnił, resort zazwyczaj nie zajmuje się szczegółami zamówień publicznych.

Ogłaszając swoją dymisję, podkreślał, że za jego kadencji Estonia zwiększyła wydatki na obronę z 2 do 5 procent PKB w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę.