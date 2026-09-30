Świat Estońskie służby: Rosja stoi za podpaleniem spółki zbrojeniowej Milrem Adam Styczek |

Budowa barykad w Łotwie i w Estonii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Google

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"Dziś z pełną pewnością możemy powiedzieć, że podpalenie Milrem w nocy z 14 na 15 sierpnia było aktem dywersji zamówionym przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej" - oświadczył premier Kristen Michal, cytowany we wtorek przez agencję BNS. Podkreślił, że działanie to wpisuje się w szerszą kampanię Moskwy w Europie, której celem jest zastraszenie sojuszników Kijowa i zmuszenie ich do ograniczenia wsparcia dla Ukrainy.

The arson attack against Milrem Robotics was ordered by Russian special services.



This is part of Russia’s broader campaign across Europe to intimidate us and weaken our support for Ukraine. It will not work.



Our response will be the opposite: stronger security at home, more… — Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 29, 2026 Rozwiń Źródło: X

Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna poinformował o wezwaniu do resortu charge d'affaires Rosji. Zapewnił, że Estonia wraz z sojusznikami zaostrzy sankcje, wprowadzi dodatkowe ograniczenia w podróżowaniu dla obywateli Rosji oraz wzmocni wsparcie dla Ukrainy. Według Tsahkny coraz częstsze akty dywersji świadczą o "rosnącej desperacji Moskwy".

Dyrektor generalny Estońskiej Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO) Margo Palloson ostrzegł, że zagrożenie prowokacjami ze strony Rosji utrzymuje się na wysokim poziomie.

"Podmioty i firmy przemysłu obronnego wspierające Ukrainę są narażone na podwyższone ryzyko. KAPO zaleca im wzmocnienie środków ochrony fizycznej oraz cybernetycznej" - zaapelował szef kontrwywiadu w oświadczeniu opublikowanym na X.

Attribution of the Milrem Arson Attack to Russian Security Services pic.twitter.com/OwZq9CQwdf — Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) September 29, 2026 Rozwiń Źródło: X

Śledztwo potwierdza, że podpalenie było działaniem na zlecenie. KAPO podało, że podejrzani o bezpośrednie wykonanie ataku zostali ujęci, przebywają w areszcie i nie stanowią już zagrożenia. Jak podkreślił Palloson, w wyniku analiz wywiadowczych i współpracy międzynarodowej zidentyfikowano i zatrzymano dotychczas "ponad 20 osób zaangażowanych w bezpośrednie ataki kinetyczne przeprowadzone na rzecz rosyjskich służb".

Pożar spółki zbrojeniowej w Tallinnie

Do pożaru w budynku użytkowanym przez Milrem Robotics w Tallinnie doszło w nocy z 14 na 15 sierpnia. Ogień został szybko opanowany przez straż pożarną i nikt nie odniósł obrażeń.

17 i 18 sierpnia na Łotwie zatrzymano trzech obywateli tego kraju podejrzanych o podpalenie, zabezpieczając przy nich nośniki danych oraz przedmioty mogące służyć do wzniecenia ognia. 17 i 18 września Łotwa przekazała wszystkich trzech zatrzymanych stronie estońskiej.

Gmach Milrem Robotics Źródło zdjęcia: Google

Milrem Robotics to estoński producent zbrojeniowy dostarczający we współpracy z państwami UE Siłom Zbrojnym Ukrainy bezzałogowe pojazdy lądowe THeMIS, wykorzystywane między innymi do ewakuacji rannych z pola walki oraz transportu amunicji.

Rzecznik Kremla odrzucił we wtorek oskarżenia Estonii - podała agencja AFP.