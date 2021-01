Estonią rządzą kobiety

Kaja Kallas została we wtorek zaprzysiężona na szefową rządu Estonii. To pierwsza kobieta w historii na tym stanowisku. Krajem rządzą teraz dwie kobiety - prezydentem jest Kersti Kaljulaid. Nowa premier to liderka prounijnej Partii Reform, która utworzyła koalicję rządową z Partią Centrum byłego premiera Juriego Ratasa, wspieraną między innymi przez rosyjskojęzyczny elektorat. Te dwie największe partie podzieliły się po równo stanowiskami ministerialnymi.