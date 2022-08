"Największe cyberataki od 2007 roku" po usunięciu pomnika sowieckiego czołgu. Przyznali się hakerzy powiązani z Rosją

Estonia doświadczyła w środę największych cyberataków od 2007 roku - poinformował w czwartek na Twitterze wiceminister transformacji cyfrowej Luukas Ilves. Wiceszef resortu podkreślił, że większość estońskich portali była dostępna przez cały dzień. Do ataku przyznali się rosyjscy hakerzy z grupy Killnet, którzy przekazali, że ich działanie było reakcją na usunięcie z przestrzeni publicznej radzieckiego pomnika czołgu w Narwie.

Cyberatak w Estonii

Do zaatakowania estońskiej sieci przyznała się rosyjska grupa Killnet, założona najprawdopodobniej po rozpoczęciu wojny w Ukrainie . Hakerzy podali, że w wyniku ich działań zablokowany został dostęp do ponad 200 państwowych i prywatnych stron internetowych. Celem ataku był między innymi system identyfikacji obywatelskiej online.

Hakerzy: usunięcie pomnika sowieckiego czołgu powodem ataku

Członkowie Killnetu przyznali w mediach społecznościowych, że powodem cyberataku było usunięcie we wtorek z przestrzeni publicznej pomnika sowieckiego czołgu T-34 w Narwie. To miejscowość zamieszkana w większości przez ludność rosyjskojęzyczną. Teren wokół pomnika musiała zabezpieczać policja. Czołg został przetransportowany do Estońskiego Muzeum Wojny.