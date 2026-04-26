Świat Erika Kirk była na balu. "Możemy sobie wyobrazić, jakie to było dla niej trudne"

Erika Kirk na balu w Waszyngtonie

Kluczowe fakty: Prezydent USA Donald Trump uczestniczył w sobotę w balu korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie.

W trakcie uroczystości w hotelowym lobby padły strzały. Służby zatrzymały podejrzanego mężczyznę. Co o nim wiemy?

Prezydent, pierwsza dama, wiceprezydent J.D. Vance i pozostali przedstawiciele administracji zostali ewakuowani z sali, gdzie odbywała się kolacja. Trump wrócił do Białego Domu i wystąpił na konferencji prasowej.

W sobotę wieczorem czasu lokalnego w Waszyngtonie odbywał się bal dziennikarzy. Został przerwany przez napastnika, który oddał kilka strzałów. Służby ewakuowały między innymi Donalda Trumpa.

Na balu obecni byli najważniejsi amerykańscy politycy, dziennikarze i dyplomaci. Uczestniczyła w nim także Erika Kirk, wdowa po zabitym w zamachu prawicowym aktywiście Charliem Kirku.

Po ataku wychodzącą z waszyngtońskiego hotelu w towarzystwie ochroniarzy Kirk spotkała dziennikarka CNN Sara Sidner. - Osoby, które gościły w hotelu w czasie ataku uzbrojonego napastnika były emocjonalnie wstrząśnięte. Na pewno mocno tego doświadczyła Erika Kirk. Spotkałam ją, gdy wychodziłam z budynku i jako reporterka chciałam dowiedzieć się, co dokładnie się wydarzyło, co możemy przekazać państwu, naszym widzom. (...) Erika Kirk szła za mną i minęła mnie. To było dosłownie kilka sekund. Zapłakana powiedziała: "chcę już stąd wyjść" - przekazała dziennikarka.

- Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie to było dla niej trudne, słyszeć odgłos strzałów po tym, jak w ubiegłym roku jej mąż Charlie zginął z rąk uzbrojonego zamachowca - powiedziała Sidner.

Kim był Charlie Kirk?

Erika Kirk jest wdową po Charliem Kirku, znanym prawicowym aktywiście i stronniku Donalda Trumpa. Został on śmiertelnie postrzelony 10 września 2025 roku na scenie, kiedy występował na Uniwersytecie Utah Valley.

Kirk był jedną z czołowych postaci amerykańskiej prawicy oraz bliskim współpracownikiem Trumpa. Założył organizację Turning Point USA, której celem była mobilizacja młodych konserwatywnych wyborców, a także prowadził własne media.

