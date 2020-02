Erdogan w Kijowie: sytuacja w Syrii "poza kontrolą", Rosja przymykała oczy i milion ludzi ucieka

Erdogan przekazał, że liczba zabitych wśród tureckiego personelu wojskowego w poniedziałkowym ostrzale artyleryjskim ze strony syryjskich sił rządowych w Idlibie wzrosła do ośmiu. Sprecyzował, że trzy osoby to cywilni pracownicy wojska. - Nie możemy się z tym godzić. Podejmujemy odpowiednie kroki z powietrza i lądu. Będziemy je kontynuować - podkreślił prezydent.

"Byliśmy cierpliwi"

Według agencji Interfax-Ukraina, która powołuje się na tureckie media, Erdogan oskarżył Rosję o to, że nie chciała przeszkodzić Damaszkowi w prowadzeniu operacji w Idlibie, która przyczyniła się do masowej ucieczki ludzi. - My (Turcja - red.) byliśmy cierpliwi. Przez ataki syryjskiego reżimu, na które Rosja przymykała oczy, ponad milion ludzi ucieka w stronę naszej granicy - powiedział Erdogan. Dodał, że Turcja podejmuje kroki, by uchodźcy w pierwszej kolejności osiedlali się na terytorium Syrii. Prezydent Turcji wyraził również przekonanie, że wszystkie strony formatu astańskiego i rozmów w Soczi dotyczących sytuacji w Syrii (tj. Moskwa, Teheran i Ankara) powinny wypełniać swoje zobowiązania.