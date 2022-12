Erdogan rozmawiał z Putinem i Zełenskim. Wśród tematów kwestia korytarza zbożowego

Turcja wraz ONZ była mediatorem w negocjacjach dotyczących utworzenia na Morzu Czarnym bezpiecznego korytarza, przez który może być eksportowane ukraińskie zboże. "Ciąg dalszy dialogu z prezydentem Turcji. Podziękowałem za udzielenie schronienia ukraińskim dzieciom i dostarczenie setek generatorów do naszych miast. Wspomniałem o tureckim wsparciu dla ukraińskiej inicjatywy 'Ziarno z Ukrainy '. Omówiliśmy również dalszą współpracę i możliwe rozszerzenie korytarza zbożowego" - napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie z Erdoganem.

Ukraina w 90. rocznicę rozpoczęcia Hołodomoru (Wielkiego Głodu) zaproponowała inicjatywę "Ziarno z Ukrainy", w ramach której do połowy przyszłego roku planuje się wysłać około 60 statków z ukraińskim zbożem do Afryki, do najbiedniejszych krajów świata.