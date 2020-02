"Mamy dwóch męczenników". Tureccy żołnierze zginęli w Libii

Dwóch tureckich żołnierzy zginęło w walkach w Libii - potwierdził prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, określając ich mianem "męczenników", a także broniąc decyzji Ankary, by wysłać do Libii bojowników syryjskiej opozycji antyrządowej.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował o śmierci tureckich żołnierzy w Libii we wtorek w Ankarze przed wylotem do Azerbejdżanu. - Mamy dwóch męczenników – przyznał. - A ci bracia, którzy są z nami w Syrii, uważają za zaszczyt być z nami również tam (w Libii) – powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w nawiązaniu do wsparcia, jakiego Turcja udziela antyasadowskim rebeliantom w Syrii.