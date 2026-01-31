Dzieci płacą za ból rodziców. Po przecięciu pępowiny zaczyna się piekło

Dwutygodniowe niemowlę z zespołem abstynencyjnym na oddziale intensywnej terapii noworodków w CAMC Women and Children's Hospital, Charleston, Wirginia Zachodnia

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wchodzisz na Oddział Terapeutyczny Noworodków, który jest strefą ciszy. Prosimy poruszać się spokojnie i mówić cicho, aby pomóc w utrzymaniu środowiska sprzyjającego leczeniu.

Dziękujemy.

Ciemnoróżowe, pulsujące, owinięte plątaniną elektrod, wyglądają jak bijące serce umieszczone w szklanym naczyniu.

Kocyki, którymi są przykryte, drgają od napinających się i sztywniejących pod nimi małych mięśni. Trzęsą się, ale nie z zimna. W skrajnych przypadkach doświadczają napadów drgawkowych spowodowanych odstawieniem. Jak narkomani na odwyku.

A to noworodki w inkubatorach.

Tablica przed wejściem na oddział intensywnej terapii noworodków w Cabell Huntington Hospital, Wirginia Zachodnia Źródło: Jonathan Ernst / Reuters / Forum

Płacz bólu

Jednym z pierwszych niepokojących objawów jest płacz.

- Brzmi inaczej niż u zdrowych dzieci. Jest wyższy, bardziej przenikliwy - mówi w rozmowie z TVN24+ dr Cody Smith, który pracuje na oddziale intensywnej terapii noworodków w szpitalu dziecięcym WVU Medicine Golisano Children's Hospital w Morgantown w Wirginii Zachodniej.

Płacz bólu - jak nazywają go lekarze - jest szczególnie charakterystyczny dla niemowląt narażonych na działanie opioidów. Jeśli kobieta przyjmuje je w trakcie ciąży, dziecko staje się od nich fizycznie uzależnione jeszcze w łonie matki.

- Po urodzeniu, gdy przecina się pępowinę, niemowlę zostaje odcięte od narkotyku, co powoduje objawy odstawienia - tłumaczy neonatolog.