Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Dzieci płacą za ból rodziców. Po przecięciu pępowiny zaczyna się piekło

Monika Winiarska
Monika Winiarska
Dwutygodniowe niemowlę z zespołem abstynencyjnym na oddziale intensywnej terapii noworodków w CAMC Women and Children's Hospital, Charleston, Wirginia Zachodnia
Dwutygodniowe niemowlę z zespołem abstynencyjnym na oddziale intensywnej terapii noworodków w CAMC Women and Children's Hospital, Charleston, Wirginia Zachodnia
Źródło: Salwan Georges/The Washington Post via Getty Images
Opioidy zmieniają brzmienie płaczu niemowląt. Łatwo go rozpoznać - jest bardzo wysoki, przenikliwy. Lekarze nazywają go płaczem bólu. Artykuł dostępny w subskrypcji

Wchodzisz na Oddział Terapeutyczny Noworodków, który jest strefą ciszy. Prosimy poruszać się spokojnie i mówić cicho, aby pomóc w utrzymaniu środowiska sprzyjającego leczeniu.

Dziękujemy.

Ciemnoróżowe, pulsujące, owinięte plątaniną elektrod, wyglądają jak bijące serce umieszczone w szklanym naczyniu. 

Kocyki, którymi są przykryte, drgają od napinających się i sztywniejących pod nimi małych mięśni. Trzęsą się, ale nie z zimna. W skrajnych przypadkach doświadczają napadów drgawkowych spowodowanych odstawieniem. Jak narkomani na odwyku. 

A to noworodki w inkubatorach.

Tablica przed wejściem na oddział intensywnej terapii noworodków w Cabell Huntington Hospital, Wirginia Zachodnia
Tablica przed wejściem na oddział intensywnej terapii noworodków w Cabell Huntington Hospital, Wirginia Zachodnia
Źródło: Jonathan Ernst / Reuters / Forum

Płacz bólu 

Jednym z pierwszych niepokojących objawów jest płacz. 

- Brzmi inaczej niż u zdrowych dzieci. Jest wyższy, bardziej przenikliwy - mówi w rozmowie z TVN24+ dr Cody Smith, który pracuje na oddziale intensywnej terapii noworodków w szpitalu dziecięcym WVU Medicine Golisano Children's Hospital w Morgantown w Wirginii Zachodniej. 

Płacz bólu - jak nazywają go lekarze - jest szczególnie charakterystyczny dla niemowląt narażonych na działanie opioidów. Jeśli kobieta przyjmuje je w trakcie ciąży, dziecko staje się od nich fizycznie uzależnione jeszcze w łonie matki. 

- Po urodzeniu, gdy przecina się pępowinę, niemowlę zostaje odcięte od narkotyku, co powoduje objawy odstawienia - tłumaczy neonatolog.

Monika Winiarska
Monika Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Protest w San Francisco przeciwko działaniom ICE
"To nasze ulice". Protesty przeciwko działaniom ICE
imageTitle
Szybka na bieżni, za szybka na drodze. Mistrzyni olimpijska aresztowana
Najnowsze
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Media: Niemcom grozi scenariusz z Minnesoty
imageTitle
Polacy wchodzą do gry. O której skoki w Willingen
EUROSPORT
17 min
pc
"Lekarze mówili, że Michał nie przeżyje". Czad odebrał mu zdrowie, dziś ostrzegają innych
TVN24+ Originals
Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej
Iran szykuje odwet po decyzji Unii Europejskiej. Cztery warianty
Policjant uratował mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie będzie przyzwolenia na tego typu zachowania". Dymisje w dolnośląskiej policji
Polska
Kopalnia koltanu Rubaya
Ponad 200 osób zginęło w zawalonej kopalni
Jeffrey Epstein
Miliony stron dokumentów, tysiące nagrań i zdjęć. Opublikowali kolejne akta
Mróz Polska
Niebezpieczna pogoda, zarzuty po śmierci 14-latki, nowy sondaż partyjny
TO WARTO WIEDZIEĆ
20 min
pc
Rodzice Julii: Chcemy zatrzymać falę samobójstw. To jedyne, co nas trzyma przy życiu
Rozmowy TVN24+
Zima, mróz, śnieg
Silny wiatr sprawi, że będzie nam jeszcze zimniej
METEO
imageTitle
Znamy półfinalistów w Berlinie. Pożegnanie obrońcy tytułu
EUROSPORT
imageTitle
Wszystkie oczy na finał kobiet. O której mecz Sabalenka - Rybakina?
EUROSPORT
imageTitle
Identyczny wynik. Dania dołączyła do Niemców w wielkim finale
EUROSPORT
imageTitle
ME piłkarzy ręcznych weszły w fazę medalową
EUROSPORT
Lotniskowiec USS Abraham Lincoln płynie na Bliski Wschód
Wokół amerykańskiego lotniskowca krąży irański dron
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Zarzut zabójstwa po śmierci 14-latki. "Została uduszona"
Kępno
shutterstock_1064779697
Prezes polskiego giganta odwołany. Akcje mocno w dół
BIZNES
Neon rozjaśnił Dom Towarowy Braci Jabłkowskich
Neonowa reklama handlowej legendy Warszawy
WARSZAWA
imageTitle
"Wierzyć. Wierzyć cały czas". Niezniszczalny Alcaraz tłumaczy, jak wygrywać na przekór wszystkiemu
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Egipskie ciemności w Radomiu. Mecz ekstraklasy odwołany
EUROSPORT
ZQ-3 R/B
Deorbitacja chińskiej rakiety. Co stało się z maszyną
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
Policyjna sieć transmisji danych naprawiona
Polska
shutterstock_2361820491
Czy wirus Nipah zagraża Europie? Jest komunikat
Zdrowie
Schronisko dla zwierząt w Bytomiu (29.01.2026)
"Mordownie, nie schroniska". Wyniki kontroli i pytania w Sejmie
Polska
Oblodzenie mróz zima
Nie tylko bardzo niska temperatura będzie zagrożeniem
METEO
imageTitle
Ekstraklasa wybudzona z zimowego snu. Gol w 63. sekundzie
EUROSPORT
Bez kitu - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Nie boję się używać tego słowa"
"#BezKitu"
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica