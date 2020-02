Pies poddany kwarantannie. Miał "lekko pozytywny" wynik testu

Władze Hongkongu poddały kwarantannie psa należącego do pacjenta z koronawirusem. Próbki z nosa i pyska zwierzęcia wykazały wynik "lekko pozytywny" na obecność SARS-Cov-2. Dodano jednak, że nie ma jak dotąd dowodów na to, iż wirus może być przenoszony z człowieka na zwierzęta domowe.

- Jeśli zainfekowany pacjent ma zwierzę, będziemy prosili właściciela, by pozwolił zająć się nim AFCD, aby zostało poddane kwarantannie i przebadane - powiedziała Chuang Shuk-kwan, specjalistka do spraw chorób zakaźnych z hongkońskiego Centrum Ochrony Zdrowia. AFCD to wydział rolnictwa, rybołówstwa i konserwacji środowiska naturalnego w administracji Hongkongu.