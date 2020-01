Mistrzostwa przełożone przez koronawirusa. Korzeniowski: zaraz pojawią się dyskusje wokół igrzysk w Tokio

Z powodu koronawirusa Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna po konsultacji ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) zdecydowała, że Halowe Mistrzostwa Świata, które miały odbyć się w Chinach zostały przełożone na 2021 rok. Robert Korzeniowski przewiduje, że za jakiś czas również może pojawić się dyskusja na temat organizowanych w Tokio Igrzysk Olimpijskich.

- Nie można sobie dzisiaj wyobrażać spotkania sportowców z całego świata w Chinach. Nie można sobie wyobrazić narażania na utratę zdrowia sportowców i osób, które tam by miały przyjechać - dodał były sportowiec. Jego zdaniem wyczekiwanie z decyzją o odwołaniu tegorocznych mistrzostw tylko by pogorszyło sytuację. Jak zwrócił uwagę, gdyby mistrzostwa się miały odbyć zgodnie z pierwotnym planem, zawodnicy wchodziliby w "bezpośrednie przygotowanie startowe".

Były sportowiec przewiduje, że za jakiś czas może pojawić się dyskusja na temat organizowanych w Tokio Igrzysk Olimpijskich. - Nie ma danych, żeby wirus miał się przemieszczać do Tokio, ale możemy sobie wyobrazić taką historię, że zaraz pojawią się dyskusje wokół Igrzysk Olimpijskich (w Tokio) - stwierdził.

- Miejmy nadzieję, że to wszystko zostanie opanowane w ciągu kilku miesięcy i świat sportu odetchnie, ponieważ parę imprez sportowych jest jeszcze przed nami w tym roku - dodał.

Korzeniowski przypomniał, że przed Igrzyskami Olimpijskimi w Brazylii pojawiały się obawy w związku z wirusem Zika. - Okazał się on nie tak istotny dla samych igrzysk, by je odwoływać - podkreślił.

Były chodziarz i mistrz olimpijski wyraził nadzieję, że nie dojdzie do wielkiej ekspansji koronawirusa. - Ale z całą pewnością, gdyby przesłanki były podobne jak w Chinach, to trzeba będzie sobie jasno powiedzieć, że wielkie święto sportu musiałoby być przełożone. Trudno to sobie wyobrazić. Nie było jeszcze takiej historii - przyznał Korzeniowski. Zwrócił uwagę, że tylko wojny światowe były w stanie przerwać cykl olimpijski.