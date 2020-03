"Wiele osób uległo infekcji". Przywódca sekty na kolanach, w geście upokorzenia i żalu

- Nigdy nie myślałem, że to się zdarzy, w najgorszych snach - stwierdził, dwukrotnie skłaniając się ku ziemi, co - jak podkreśla agencja Reutera - jest w Korei tradycyjnym znakiem upokorzenia i żalu. Epidemię nazwał "wielką katastrofą".

Sekta w cieniu oskarżeń

Jak pisze BBC, po przeprowadzeniu wywiadów ze wszystkimi 230 tysiącami członkami Kościoła, prawie 9 tysięcy z nich stwierdziło, że wykazują objawy charakterystyczne dla koronawirusa. Jedną z pierwszych zakażonych w Korei Południowej była 61-letnia członkini sekty. Początkowo odmawiała ona przyjęcia do szpitala na badania. Wiadomo, że zanim uzyskała wynik pozytywny na obecność SARS-CoV-2 uczestniczyła w kilku spotkaniach Kościoła. Jego lider również został poddany testom. Jak poinformował, wyszły one negatywnie i nie jest on nosicielem wirusa.

Epidemia w Korei Południowej

Prezydent Korei Południowej Mun Dze In zapewnił w niedzielę o "całkowitej mobilizacji" jego rządu w walce z koronawirusem. Władze opóźnią o dwa tygodnie, do 23 marca, rozpoczęcie kolejnego semestru w szkołach - poinformowała minister oświaty Rju Eun Hi. - Dwa tygodnie są niezbędne, aby doszło do złagodzenia epidemii koronawirusa - wyjaśniła. Dodała, że ministerstwo zapewni podręczniki cyfrowe i zajęcia online, aby uczniowie uniknęli przerwy w nauce.