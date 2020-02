Pierwsze przypadki koronawirusa na Litwie i Białorusi

Litewskie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w piątek, że odnotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem, który od grudnia spowodował niemal trzy tysiące zgonów na całym świecie, z czego 2788 w samych Chinach. Potwierdzono również pierwszy przypadek zakażenia na Białorusi. Liczba zakażeń na świecie przekracza 80 tysięcy.

W oświadczeniu litewski rząd poinformował, że zakażona koronawirusem kobieta przebywa w izolacji w szpitalu w mieście Szawle - około 170 kilometrów na wschód od Kłajpedy i 150 kilometrów na północ od Kowna.

Pierwszy przypadek koronawirusa na Litwie, w mieście Szawle

Obecność wirusa potwierdzono u kobiety, która 24 lutego wróciła do Wilna z Werony we Włoszech, gdzie znajduje się największe w Europie ognisko zakażeń i gdzie z powodu choroby wywołanej nowym koronawirusem zmarło już 17 osób. Kobieta jest pod obserwacją od poniedziałku i wykazuje tylko "nieznaczne objawy", nie ma gorączki - dodano w oświadczeniu.

Agencja TASS, cytując białoruski resort zdrowia, podała, że pierwszy przypadek zakażenia zanotowano także na Białorusi. Według ministerstwa zdrowia, pacjent to obywatel Iranu, który przyleciał na Białoruś z Baku 22 lutego.

Koronawirus się rozprzestrzenia

O pierwszych przypadkach zakażeń koronawirusem poinformował w czwartek późnym wieczorem Holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM). Zakażona osoba to mieszkaniec miasta Tilburg na południu kraju, który niedawno podróżował do północnych Włoch. Obecnie przebywa w szpitalu, gdzie został poddany izolacji.

"Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby w kraju, [służby medyczne - przyp. red.] prześledzą, kto był w bliskim kontakcie z zainfekowanym pacjentem" - poinformował RIVN.

Pierwszy przypadek koronawirusa potwierdziły w czwartek wieczorem służby medyczne Irlandii Północnej, co oznacza, że liczba zachorowań w całym Zjednoczonym Królestwie wzrosła do 16. Pacjent przybył do Irlandii Północnej z Włoch przez Dublin.

- Byliśmy przygotowani na pierwszy pozytywny wynik testu w Irlandii Północnej i mówiliśmy jasno, że to jest kwestia, "kiedy" [to się stanie - przyp. red.], a nie "czy". Mamy solidne środki kontroli zakażeń, które umożliwiają nam natychmiastową reakcję. Nasza służba zdrowia jest przyzwyczajona do działań w przypadku zakażeń i możemy zapewnić opinię publiczną, że jesteśmy przygotowani - oświadczył naczelny lekarz Irlandii Północnej Michael McBride.

Dodał również, że władze Irlandii, gdzie jak dotychczas nie odnotowano koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, zostały poinformowane o trasie, którą przebył zakażony.

Koronawirus rozprzestrzenia się na kolejne kraje MOURAD BALTI TOUATI/PAP/EPA

Główny Inspektorat Sanitarny informuje o koronawirusie

W ostatnim komunikacie - opublikowanym w czwartek wieczorem - polski Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 roku do 27 lutego 2020 roku odnotowano 82 132 potwierdzone przypadki COVID-19. Na chorobę wywoływaną nowym koronawirusem zmarło 2 801 osób.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin, do odwołania.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Polski Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Źródło: PAP Reuters