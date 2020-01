Francja wyśle kolejnych żołnierzy do Afryki Zachodniej

Sugeruje on prezydentowi Macronowi, by wykorzystał wznowienie dobrych stosunków z Kremlem w celu zaangażowania rosyjskich żołnierzy w Sahelu. "Ulżyłoby to wysiłkom francuskim i upewniło naszych afrykańskich przyjaciół, do których Moskwa zaleca się od kilku miesięcy" - twierdzi.