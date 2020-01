Macron wyprosił izraelskie służby ze świątyni w Jerozolimie

Emmanuel Macron wyprosił funkcjonariuszy izraelskich służb bezpieczeństwa z bazyliki św. Anny w Jerozolimie po tym, jak chwilę wcześniej doszło do przepychanki między nimi a jego ochroną - pisze agencja Reutera. - Nie podoba mi się to, co zrobiliście - słychać na nagraniu słowa prezydenta Francji skierowane do Izraelczyków. Świątynia należy do eksterytorialnych posiadłości Francji w Izraelu.

Emmanuel Macron przybył do Izraela na rozpoczynające się w czwartek V Światowe Forum Holokaustu. Dzień wcześniej spacerował po Jerozolimie, pojawiając się też w bazylice św. Anny - świątyni od 1856 roku będącej własnością Francji, przekazanej jako prezent Napoleonowi III przez Imperium Osmańskie.

Emmanuel Macron przybył do Izraela na V Światowe Forum Holokaustu PAP/EPA/HEIDI LEVINE / POOL

To, co stało się tego dnia, było niemal powtórzeniem sytuacji z 1996 roku - zauważa agencja Reutera. Wtedy prezydent Jacques Chirac stracił cierpliwość, gdy izraelskie służby pojawiły się w kościele. Nazwał wtedy ich wejście do środka "prowokacją" i zagroził, że wróci na lotnisko i opuści Izrael. Chirac odmówił przestąpienia progu świątyni do momentu, aż Izraelczycy ją opuszczą. Jak pisze Reuters, Francuzi uznają za prowokację każde wejście izraelskich służb do bazyliki położonej w części Jerozolimy zajętej przez Izrael po wojnie w 1967 roku.

"Szanujcie zasady, które obowiązują od stuleci"

W środowe popołudnie z podobną sytuacją musiał się zmierzyć prezydent Macron. Na miejscu, przed jego pojawieniem się, byli już izraelscy funkcjonariusze, część z nich - jak pisze Reuters - uzbrojona. Według agencji, doszło do "przepychanek" między nimi a ochroną prezydenta Francji. W końcu sam Macron je "powstrzymał" i - co słychać na publikowanym przez media nagraniu - w ostrym tonie zwrócił się do Izraelczyków, mówiąc, że "nie podoba mu się to, co zrobili".

- Wiemy to doskonale, wszyscy znają zasady. Nie podoba mi się to, co zrobiliście. Wyjdźcie. Proszę, wyjdźcie. Przepraszam, ale znacie zasady – powiedział stanowczo prezydent Francji.

- Nikt nie musi się dopuszczać prowokacji. Nikt. Zachowamy spokój – powiedział, a następnie zwrócił się z do zebranych wokół izraelskich oficjeli, mówiąc, że wszyscy zakończyli właśnie "przyjemny spacer" po Jerozolimie.

- Proszę szanujcie zasady, które obowiązują od stuleci. One się nie zmienią, zapewniam was, więc niech wszyscy przestrzegają zasad – dodał.

Jak podaje Reuters, rozmawiając później z dziennikarzami, francuski prezydent powiedział, że incydent zakończył się "uprzejmie", uściśnięciem rąk z funkcjonariuszami izraelskich służb bezpieczeństwa.

Izraelska policja poinformowała po zdarzeniu, że gdy Macron pojawił się przed bazyliką, trwała tam "dyskusja" pomiędzy izraelskimi i francuskimi funkcjonariuszami dotycząca wejścia prezydenta do świątyni. "Gdy prezydent i delegacja zakończyli wizytę, (Macron - red.) przeprosił za incydent i uścisnął dłonie personelowi bezpieczeństwa" - dodano w komunikacie zacytowanym przez Reutera.

Macron odwiedził również w środę muzułmańskie sanktuarium i meczet Al-Aksa, a także Ścianę Płaczu.

Francja posiada w Ziemi Świętej kilka posiadłości eksterytorialnych – to głównie katolickie świątynie, których posiadanie usankcjonowane jest układami zawartymi w Mytilenie i Konstantynopolu w 1901 i 1913 roku, a także potwierdzone porozumieniem z Izraelem w 1949 roku.

Źródło: Reuters