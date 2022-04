Emmanuel Macron wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich. Media: kraj podzielony bardziej niż kiedykolwiek

Zakończyły się wybory prezydenckie we Francji. Miejscowa prasa określa reelekcję Emmanuela Macrona jako "wielkie zwycięstwo i wielkie wyzwania". Media wskazują na podziały w kraju i najwyższą od 50 lat absencję wyborczą. "Francja Macrona rysuje portret kraju bardziej podzielonego niż kiedykolwiek" - czytamy na łamach "Le Figaro".

W drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji Emmanuel Macron zdobywa 58,54 proc. głosów, a Marine Le Pen 41,46 proc. - podało francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych w poniedziałek po godzinie 5 rano. Według tych danych urzędujący prezydent odnawia swój mandat.

"Czapki z głów dla artysty!"

"W wieku 44 lat Macron triumfalnie wszedł do zamkniętego klubu prezydentów V Republiki, wybranych na drugą kadencję. Co więcej, zrobił to sam w swoim stylu (…) dokonał tego wyczynu bez konieczności kohabitacji. Czapki z głów dla artysty! Po tym 'przeklętym 5-leciu' "żółtych kamizelek", zabójstwie Samuela Paty (przez islamskiego terrorystę - red.), pożarze katedry Notre-Dame, covidzie, wojnie w Ukrainie…" – napisał z kolei szef redakcji dziennika "Le Figaro" Alexis Brezet.