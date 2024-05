Prezydent Francji poleciał do Nowej Kaledonii, terytorium zamorskiego Francji. Wizyta nie była zaplanowana i nie wiadomo nawet, ile potrwa. Nową Kaledonią wstrząsnęły w ostatnich tygodniach zamieszki. Paryż w odpowiedzi wprowadził tam po raz pierwszy od 40 lat stan wyjątkowy. Sytuacja wciąż jest niepewna.

O wyjeździe prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który nastąpił we wtorek wieczorem, poinformowała rzeczniczka rządu Prisca Thevenot. Jak podkreśliła, w Nowej Kaledonii "zaczyna się powrót do spokoju".

Agencja Associated Press uznaje wizytę prezydenta Francji za dowód na to, że władze coraz bardziej są pewne, iż dotąd podjęte działania skutkują przywróceniem kontroli.

Macron udaje się na miejsce, by przeprowadzić "misję" - dodała rzeczniczka przed wylotem prezydenta, nie podając szczegółów na temat owej misji. Thevenot nie wyjaśniła, jak długo trwać będzie wizyta prezydenta.

Prezydent Emmanuel Macron udał się do Nowej Kaledonii LUDOVIC MARIN/PAP/EPA

Zamieszki w Nowej Kaledonii

W zamieszkach, które ogarnęły 13 maja przede wszystkim aglomerację głównego miasta archipelagu - Noumei, zginęło sześć osób. Władze ogłosiły w zeszłym tygodniu stan wyjątkowy , który może trwać maksymalnie 12 dni. Rada ministrów nie poruszyła na razie kwestii jego ewentualnego przedłużenia - powiedziała we wtorek rzeczniczka.

Macron ocenił w poniedziałek, że "osiągnięto wyraźny postęp w przywracaniu porządku" w Nowej Kaledonii. Niemniej władze podjęły decyzję o skierowaniu czasowo personelu wojskowego do ochrony budynków publicznych i po to, by odciążyć policję i żandarmerię.