"Macron przypomniał sobie wreszcie, że poza Niemcami istnieją jeszcze inne duże kraje w Europie"

"W imię przyszłości Europy"

Francja i Polska chcą zapomnieć o dawnych pretensjach w imię przyszłości Europy oraz współpracy gospodarczej obu krajów – pisze we wtorek francuski dziennik "Le Figaro" w relacji z poniedziałkowej, warszawskiej części wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Dziennik cytuje Macrona, który podkreślił, że "Francja nie jest prorosyjska ani antyrosyjska, jest proeuropejska". I wybija jako cel wizyty francuskiego prezydenta to, że miał wyjaśnić "nieporozumienia" dotyczące dialogu francusko-rosyjskiego oraz jego wcześniejszą krytykę NATO.

Pierwsze relacje z wizyty Macrona pojawiły się we francuskich mediach jeszcze w poniedziałek.

Media we Francji podkreślały nadzieję strony francuskiej na to, że oba kraje rozwiną współpracę w dziedzinie energetyki i przemysłu wojskowego, odnosząc się też do projektu przyszłego europejskiego czołgu (EMBT). "O projekcie wspomniał również prezydent Duda" – dodała AFP.