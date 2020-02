"Wydaje się, że ze strony Francji to było wyciągnięcie ręki w stronę Polski"

Macron: jestem głęboko przekonany, że Europa to jedność geograficzna

04.02 | - Jestem głęboko przekonany, że Europa to jedność geograficzna - zaznaczył. - Przez bardzo długi czas nie byliśmy w stanie przemyśleć na nowo tej mapy Europy, (...) zresztą wydaje mi się, że to jest nadal jeden ze współczesnych problemów. To, co wydarzyło się 1 maja 2004 roku, kiedy Polska i inne kraj przystąpiły do Unii Europejskiej, to nie było rozszerzenie Europy, jakbyśmy rozciągali jakieś ciało. To było zjednoczenie Europy - podkreślił francuski prezydent.

TVN24